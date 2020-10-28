РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 окт. В городском округе Мытищи открылся благотворительный магазин «Польза City», сообщается в Instagram-аккаунте Мытищинский ЦРИ «Мечта».

Это социально-экологический проект, помогающий избавиться от ненужных вещей с пользой для города. Вещи, которые попадают в магазин, идут на благотворительность: оказание адресной помощи, на социально-общественные программы и реализацию по очень символическим ценам.

«Магазин принимает одежду, книги, посуду, игрушки, предметы быта, словом, все, что уже не нужно, а выбрасывать жалко и не экологично. Подопечные отделения социальной реабилитации со специалистом собрали несколько сумок таких вещей и передали в благотворительный магазин. Ребята познакомились с организатором магазина «Польза City» - Екатериной, наметили планы по сотрудничеству», - говорится в сообщении.

Магазин «Польза City» может посетить каждый желающий. По четвергам в магазине ждут многодетные семьи, семьи, которые нуждаются в этих вещах, но на данный момент не могут их приобрести для детей и для себя. В четверг можно взять нужные вещи в магазине «Польза City» совершенно бесплатно.

Подробнее о магазине, его ассортименте можно узнать на страничке, телефон: 8(999)855-02-66. Адрес магазина: улица Сукромка 7, ТЦ «Бриз», офис 217.