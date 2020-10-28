РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 окт. Свыше 310 жителей подмосковных Люберец госпитализировали из-за Covid-19 в стационары, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В среду Ружицкий провел традиционную встречу с жителями в формате онлайн.

«С начала пандемии умерли 156 человек из-за коронавируса, 315 госпитализированы в стационары, свыше 2,6 тысячи заболели. В Красковской больнице сегодня 369 мест, из них порядка 30 реанимационных, на сегодняшний день там находятся 317 человек, на аппаратах ИВЛ- 8 человек», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в терапевтическом корпусе в Краскове есть 60 коек, 56 из них заняты. В инфекционном корпусе в Люберцах есть 55 коек, там лечатся 16 детей.

«Сегодня дано распоряжение губернатора: на стыке поселке Октябрьский Люберец и Островцов Раменского округа есть не введенный в эксплуатацию крупный ТЦ, его переоборудуют под ковидный госпиталь на 2,1 тысячи коек. Стоит задача все, что у нас есть, подготовить по той причине, что, если вырастет количество больных, было где оказывать своевременную помощь. Никто не застрахован от заболевания», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в округе достаточно сооружений, чтобы переоборудовать из в больничный комплекс, но не хватает врачей. Есть потребность во врачах-реаниматологах и рентгенологах.

«Если вы знаете, что есть нуждающиеся в работе врачи, неважно из какого города, мы приглашаем к себе и постараемся обеспечить жильем. Мы привлекли для размещения врачей, которые работают в красных зонах, гостиницы на 120 мест в Краскове и на 70 в Томилине. У нас и бесплатное питание есть, и доставка медиков организована», - отметил Ружицкий.

Он уточнил, что для скорой помощи выделили 103 автомобиля, порядка 46 из них предоставили правительство области и администрация округа.

Текстовая трансляция

28 ОКТЯБРЯ

- В столице увеличили объем тестирований на коронавирус. На 25 октября данный показатель составил 687,9 на 100 тысяч населения мегаполиса. Это более чем в четыре раза превышает средний показатель тестирования по Российской Федерации.

- Роспотребнадзор выявил нарушения антиковидных мер в 79% проверенных объектов Москвы. В результате на организации наложили штрафы в общей сложности на 29 миллионов рублей.

- Запрет комментировать информацию о Covid‑19 для врачей связан с появлением недостоверной информации о лечении коронавируса в разных источниках, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.



«Кто-то из экспертов рекомендует носить перчатки, кто-то — говорит, что лекарства не существует, другие рекомендуют в целях профилактики принимать антибиотики, которые, кстати, могут быть эффективны лишь при бактериальных осложнениях коронавируса», - отметил Кузнецов.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках



- По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, экономика России сейчас работает без перебоев. Он подчеркнул, что все предприятия в стране на сегодняшний день работают, поэтому потребности в поддержке бизнес-сообщества в условиях пандемии коронавирусной инфекции нет.​

- В России бесплатно обеспечат лекарствами амбулаторных пациентов с коронавирусом.

Вышло (правительство - ред.) на решение о том, чтобы обеспечивать граждан наших, людей, которые нуждаются в этой помощи, бесплатными лекарствами и таким образом представилась бы возможность этой категории граждан лечиться в амбулаторном режиме

- Затраты на борьбу с коронавирусом предусмотрят в бюджете Подмосковья на 2021 год. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в областной бюджет на 2021 год необходимо заложить 50 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом.

- Владельцы ресторанного бизнеса в Москве положительно оценили внедрение системы QR-кодов. По их мнению, это позволит избежать закрытия заведений и поможет предотвратить распространение коронавируса.

- Минздрав РФ рекомендовал внештатным экспертам координировать информирование по Covid‑19. Эта мера принята, чтобы не нагнетать панику из-за ситуации с коронавирусом.

- Курить после выздоровления от инфекции потенциально опасно, потому что коронавирусная инфекция может повредить легкие человека, сообщил врач-пульмонолог Василий Штабницкий. Врачам пока неизвестно, насколько это может быть опасным.

- У испытателей вакцины «Спутник V» может быть коронавирус, потому что в ходе исследования им могли ввести плацебо, сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

По статистике какие-то ПЦР-положительные есть и какие-то заболевания, но им могли ввести плацебо. Предварительные данные мы сможем подвести только в середине ноября Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург

- На текущий момент в Москве нет необходимости вводить новые ограничения по коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Мэр назвал текущую эпидемиологическую ситуацию в городе «неустойчивой», но вместе с этим отметил первые признаки ее улучшения.

- В Москве продолжат тщательный контроль за соблюдением масочно‑перчаточного режима.

Ситуация в городе становится стабильнее, и важно ее сохранить. Это возможно сделать только совместными усилиями. Спасибо за понимание и терпение. Берегите себя и своих близких!

- Режим удаленной работы в Москве продлили до 29 ноября. На дистанционный режим работы в городе перешли более 1,22 миллиона человек.

- Детские кружки и секции в Москве не откроются до 29 ноября. Ранее предполагалось, что они вернутся к работе с 1 ноября.

- Домашний режим для москвичей 65+ и хронических больных продлен до конца ноября. Пожилые являются самой уязвимой категорией граждан перед коронавирусом.

- Действие системы чек‑ин в Москве продлили до 29 ноября. Ежедневно в системе регистрируется порядка 40 тысяч номеров телефонов.

- Школьники 6–11 классов в Москве продолжат учиться дистанционно по 8 ноября. На дистанционное обучение учеников перевели с 19 октября.

- Жителям Москвы в городских поликлиниках назначают и бесплатно выдают лекарства для лечения коронавирусной инфекции. Бесплатно можно получить: Фавипиравир, Риамиловир, Гидроксихлорохин, Азитромицин, Ривароксабан, Дабигатран, Апиксабан, Амоксициллин, Клавулановую кислоту, Левофлоксацин, Парацетамол.

- Президент РФ Владимир Путин заявил, что говорить о второй волне коронавируса в стране еще рано.

Мы не говорим о какой-то второй волне. Но как вот мы совсем недавно еще обсуждали, до некоторых регионов еще первая волна только докатывается, по мнению специалистов.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Число нарушений масочного режима в транспорте Подмосковья снизилось на 8% за неделю. Ежедневно соблюдение масочного режима на транспортной инфраструктуре региона проверяют более 4,5 тысяч контролеров.

- Свыше 230 объектов в Москве могут закрыть из‑за нарушения антиковидных мер. С мая столичные организации были оштрафованы на 30 миллионов рублей.

- Контроль за соблюдением мер против Covid‑19 усилят в столичных вузах, сообщила глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.

- Около 10% от общего числа пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве переносят болезнь в тяжелой форме, 3% - в крайне тяжелой.

- В столице не планируется полного закрытия предприятий и бизнеса, опечатываться будут только нарушители требований и рекомендаций Роспотребнадзора.

- Роспотребнадзор: Ситуация с Covid‑19 в Москве стабилизировалась. Число проводимых тестов в столице колеблется от 85 до 92 тысяч ежедневно.

- За сутки в России зарегистрировали 16 202 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 505 больных. В Москве - 3 670.

- Всеобщий масочный режим начал действовать в России. Средства защиты необходимо носить на торговых объектах, объектах общепита, местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских и развлекательных мероприятий.​

- В столице за минувшие сутки умерло 75 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 578.