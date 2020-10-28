РИАМО - 28 окт. Организацию парковочных мест для жителей нового микрорайона ЖК «Лидер» на проспекте Астрахова и улице Кедрина обсудили на совещании, которое прошло под руководством главы городского округа Мытищи Виктора Азарова, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Как рассказала заместитель главы администрации округа Наталья Кольцова, в адрес главы обратились жители домов по адресу: улица Кедрина, 1, 3, и проспект Астрахова, 9, с жалобой на то, что на тротуаре, расположенном на придомовой территории, постоянно паркуются автомобили.

«Администрацию попросили организовать парковочные места, которых не хватает, а также обеспечить безопасность дорожного движения на улице Кедрина, изменив его схему, и организовать доступность тротуаров для маломобильных групп населения», — говорится в сообщении.

Нехватка парковочных мест стала главным вопросом, который рассматривался на заседании. По словам начальника управления транспорта и дорожного хозяйства Артема Кондрашова, на территории микрорайона размещена платная плоскостная парковка. Застройщик ООО «Лидер М» не предусмотрел в проекте планировки бесплатные парковочные места. На придомовой территории предусмотрена гостевая стоянка, предназначенная для автомобилей посетителей жилой застройки. Использование гостевых автостоянок для постоянного размещения машин незаконно.

В настоящее время, согласно инвестиционному контракту и в соответствии с проектом планировки территории микрорайона, застройщиком планируется строительство многоуровневого паркинга. По словам генерального директора ООО «Лидер М» Григория Зиневича, разрешение на строительство должно быть получено уже в первом квартале 2021 года. Тут же начнется возведение пятиэтажного паркинга на 150 мест, который ориентировочно сдадут в эксплуатацию до конца 2021 года.