РИАМО - 28 окт. Движение по трассе М-5 «Урал» рядом с Бронницами от пересечения с А-107 «Московское малое кольцо» (ММК) до дороги Татаринцево – Старниково планируется открыть в середине ноября, участок был закрыт в июне, говорится в сообщении пресс-службы госкомпании «Российские автомобильные дороги».

Здесь в круглосуточном режиме ведется строительство искусственных сооружений на четвертом пусковом комплексе Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД-4).

«На первом путепроводе в теле М-5 над ЦКАД-4 (в область) уже уложено асфальтобетонное покрытие. На втором, в направлении Москвы, строители ведут работы по дорожному полотну и обустройству», - говорится в сообщении.

Строительные работы на транспортной развязке, которая свяжет ЦКАД-4 с М-5 «Урал», продолжатся и после 15 ноября. Движение по шести съездам из запроектированных восьми намерены открыть к началу 2021 года. Это обеспечит связь с ЦКАД-4. Остальные два съезда запустят в конце октября следующего года.

После запуска движения по основному ходу ЦКАД-4 значительно сократится время в пути для тех, кто едет до трасс М-7 «Волга» или М-4 «Дон» с М-5. Кроме того, проект позволит снизить нагрузку на улично-дорожную сеть вдоль А-107 и число заторов в подмосковных Бронницах.​