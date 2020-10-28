РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 окт. Муниципальные и региональные участки автомобильных дорог протяженностью 57,4 километра отремонтируют в городском округе Люберцы до конца 2020 года, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В этом году мы завершили ремонт 34 участков дорог муниципальной сети общей протяженностью 17,4 километра. Кроме того, привели в нормативное состояние семь участков региональных дорог. До конца текущего года осталось сделать ремонт еще на четырех», - отметил Ружицкий.

Он добавил, что протяженность запланированных к ремонту 11 участков региональных дорог составляет 40 километров.

Всего на территории городского округа 621 автомобильная дорога, в том числе одна федеральная, 24 региональные и 528 муниципальных.