РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 окт. В городском округе Люберцы основной объем строительства выполняют три компании, они осуществляют более 80% годового ввода жилых площадей, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«По состоянию на октябрь основной объем строительства реализуют три лидирующих застройщика: ГК «ПИК», ГК «Самолет» и ГК «3-Red». Этими компаниями осуществляется более 80% годового ввода жилых площадей», - пояснил Ружицкий.

Всего на территории округа осуществляют строительство 24 застройщика.

Глава Люберец также добавил, что за 9 месяцев текущего года были сданы в эксплуатацию три объекта жилого назначения общей площадью 82 942 квадратных метра. Кроме того, в настоящее время на территории округа в стадии строительства находится 56 многоэтажных жилых домов.

«До конца года планируется ввести в эксплуатацию школу на 1 500 мест в микрорайоне 12 Люберец и детский сад на 350 мест в ЖК «Новокрасково», - завершил Ружицкий.