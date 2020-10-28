РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 окт. Команда «Витязь-2009» Подольска стала чемпионом Московской области, а «Витязь-2006» – серебряные призеры, сообщается в группе «Футбольная школа «Витязь» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Команда «Витязь-2009» под руководством Ильи Травина выиграла первенство Московской области среди детских команд 2009 года рождения в группе «А». За девять туров ребята набрали 22 очка и на 2 очка опередили команду «Знамя Труда» из города Орехово-Зуево.

«Витязь-2009» стала чемпионом Московской области. «Витязь-2006» – серебряные призеры. Поздравляем ребят, их родителей и тренера! Желаем новых побед и успехов», - говорится в сообщении.

«Витязь-2006» с тренером Михаилом Кошкиным и Алексеем Храповым выиграла девять матчей из 11 и набрала 28 очков, чего с запасом хватило для второго места. Нападающий Денис Борисов с 20 голами стал лучшим бомбардиром турнира.