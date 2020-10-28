РИАМО - 28 окт. Московская областная дума на заседании 29 октября примет к рассмотрению проект бюджета региона на 2021-2023 годы, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного парламента.

Главный финансовый документ региона стал предметом встречи губернатора области Андрея Воробьева и спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова. Глава региона внес в думу трехлетний бюджет 26 октября. На заседании 29 октября парламент примет бюджет к рассмотрению.

«Далее начнется масштабная работа – комитеты думы по своим профилям будут рассматривать все статьи, планы по реализации госпрограмм, затем на площадке Мособлдумы пройдут публичные слушания – в прямом эфире, открыто, с участием всех желающих», – сказал Брынцалов.

Он добавил, что по итогам слушаний будут обобщены все поступившие предложения и замечания. Принять закон планируется в конце ноября – начале декабря.

Также на заседании 29 октября рассмотрят проект регионального закона «Об установлении базового размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Московской области или государственная собственность на которые не разграничена на территории Московской области, на 2021 год».

Кроме того, на рассмотрение вынесут изменения в региональный закон «О дорожном фонде Московской области» и в «Кодекс Московской области об административных правонарушениях».

Еще будет обсуждаться законодательная инициатива Мособлдумы по проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».