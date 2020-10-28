РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 окт. Жители подмосковного Красногорска активно задавали вопросы, касающиеся строительства, на прошлой неделе, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

В Главном управлении государственного строительного надзора подвели итоги работы с новыми обращениями. Так, с 15 по 21 октября специалисты ответили на 219 вопросов, поступивших в Единый центр управления регионом, из них 39 вопросов - с портала «Добродел».

«Количество обращений возросло по сравнению с предыдущим периодом на 31. Самыми активными на прошлой неделе стали жители Жуковского, Химок, Красногорска и Одинцовского городского округа», - говорится в сообщении.

В основном жителей волновали вопросы исполнения обязательств по ДДУ – этой теме посвящены 68 обращений, информирования о ходе строительства – 46 обращений, незаконного строительства - 31, содержания строительной площадки – 20 обращений.