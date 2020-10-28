РИАМО - 28 окт. В ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском округе открылась модельная библиотека, глава округа Алексей Спасский отметил, что она станет культурным центром развивающегося микрорайона, говорится в сообщении пресс-службы администрации Ленинского округа.

Помещение площадью 130 квадратных метров в новостройке передано учреждению администрацией округа. Здесь выполнен современный ремонт, оборудованы тематические зоны, закуплена мебель и техника, проведен интернет, создана безбарьерная среда.

«Открытие социальных объектов в новых микрорайонах – всегда радостное событие. Уверен, библиотека станет одним из культурных центров развивающегося микрорайона. Здесь есть все условия для интересного и полезного досуга детей и молодежи, а также для участников областной программы «Активное долголетие», - сказал Спасский.

Сейчас в ЖК «Пригород Лесное» проживает порядка 15 тысяч человек. Жители и сами внесли большой вклад в комплектование книжного фонда: приносили литературу в дар.

Сотрудники библиотеки уже активно присутствуют в соцсетях, информируя своих читателей о новых форматах работы. Это особенно важно в условиях существующих ограничений.