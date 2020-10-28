РИАМО - 28 окт. За счет инвестора в центре Москвы построили гостиницу, которую введут в эксплуатацию до конца 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Проведение отделочных работ запланировано после сдачи объекта в эксплуатацию. Их собираются выполнить по отдельному дизайн-проекту в административных помещениях и самих номерах.

«К проверкам гостиницы на Космодамианской набережной привлекались специалисты Центра экспертиз, которые провели комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству выполненных работ. По поручению (мэра Москвы – ред.) Сергея Собянина комитет усилил контроль за соблюдением строителями требований по профилактике распространения коронавируса», – сказал председатель надзорного ведомства Олег Антосенко.

Въезд автомобилей на стоянку будет осуществляться с северной стороны фасада, а подъезды к зданию организованы с Космодамианской набережной по существующим проездам.

«Специалисты комитета ведут итоговую проверку по извещению об окончании строительно-монтажных работ, которая завершится в конце октября. После устранения выявленных замечаний гостиницу введут в эксплуатацию», – отмечается в сообщении.

Четырехэтажный комплекс включит в себя гостиницу с апартаментами, которая возведена по адресу: Космодамианская набережная, владение 28, строение 1.