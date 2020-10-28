РИАМО - 28 окт. Подмосковная компания «Агротэк» договорилась о поставках своей продукции в Таджикистан, контракт заключили после участия предприятия в коллективном стенде Московской области на выставке «Агропродмаш - 2020», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Компания находится в Богородском городском округе. Она будет поставлять роторно-пульсационные аппараты. Отгрузки товара будут осуществлены в начале декабря 2020 года.

«С начала года фонд ВЭД организовал для подмосковных предприятий участие в 12 международных выставках, по итогам которых уже заключаются экспортные контракты», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она напомнила, что подмосковные предприятия могут стать участниками крупнейших профильных международных выставок.

Расходы на аренду выставочных площадей, сборку стенда, регистрационные сборы и иные организационные траты фонд берет на себя.