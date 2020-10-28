РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 окт. В период пандемии работу школ городского округа Люберцы не приостановили в связи с карантином, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«С 26 октября в 30 школах округа начались каникулы, еще 12 учебных учреждений функционируют в штатном режиме. Полностью на карантин не закрыта ни одна школа и детский сад», - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что 22 класса в нескольких школах перевели на дистанционную форму обучения, в них занимаются 587 школьников. Небольшие изменения произошли в работе детских садов.

«В семи учреждениях введен частичный карантин. 171 детсадовец из семи групп пока находится дома», - отметил Ружицкий.