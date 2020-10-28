РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 окт. Во дворах подмосковных Люберец с начала года отремонтировали свыше 17 тысяч квадратных метров асфальта, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В текущем (2020 - ред.) году в рамках проведения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий выполнен ремонт асфальтового покрытия по 11 адресам общей площадью 17 644 квадратных метра», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что по итогам девяти месяцев 2020 года в городском округе выполнены работы по комплексному благоустройству 34 дворовых территорий: 24 - в Люберцах, трех - в Краскове, одной - в Малаховке, четырех - в Октябрьском, двух - в Томилине. Всего установлено 34 детских игровых и 16 спортивных площадок, четыре из которых - универсальные.