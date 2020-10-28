РИАМО - 28 окт. Подмосковный бюджет на 2021 год останется социально ориентированным, важный акцент будет сделан на здравоохранении, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым главный финансовый документ региона, рассчитанный на ближайшие три года.

«Мы традиционно встречаемся, чтобы определить приоритеты нашего развития, и очевидно, что сейчас упор на здравоохранение. В этом году мы выделили дополнительные 50 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом», - отметил Воробьев.

Он подчеркнул, что аналогичные расходы необходимо предусмотреть и в областном бюджете на 2021 год.

«Предусмотреть средства на оказание помощи людям, врачам, обеспечение лекарствами, СИЗами - всем необходимым. Прошу вас при обсуждении бюджета в региональном парламенте все эти приоритеты учесть», - отметил губернатор.

Брынцалов сообщил, что бюджет будет принят к рассмотрению в Мособлдуме в ближайший четверг, 29 октября. Затем начнется обсуждение документа с экспертами, публичные слушания с приглашением представителей министерств, ведомств, муниципалитетов, профсоюзов, общественных организаций.

«До истечения этого года планируем принять все необходимые решения, чтобы с 1 января мы могли работать по основным направлениям жизнедеятельности региона», - отметил Брынцалов.

Он заверил, что в следующем году жителям Подмосковья сохранят причитающиеся выплаты.

«Учтены и выплаты медикам - это важно в период пандемии. Сохранены выплаты одиноко проживающим пенсионерам, льготникам по обеспечению лекарствами, проезд на всех видах транспорта в Московской области и Москве», - отметил спикер Мособлдумы.

В следующем году также сохранят выплаты для многодетных семей, более чем в два раза увеличится объем выделяемых средств на решение проблем дольщиков. Также в бюджете предусматриваются средства на благоустройство объектов, за которые жители проголосовали на портале «Добродел».

«Мы оставляем большую социальную программу, которая реализуется в Подмосковье, - образование, социальная помощь, различные направления, связанные с культурой, - это наш приоритет», - добавил Воробьев.

Он напомнил, что по поручению президента в Подмосковье организовано бесплатное горячее питание для 400 тысяч учеников начальной школы.

«Необходимо сохранить особые условия для прихода инвесторов. Мы разработали специальную программу дополнительных стимулов по их привлечению, особенно на отдаленные территории», - резюмировал Воробьев.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

28 ОКТЯБРЯ

- Запрет комментировать информацию о Covid‑19 для врачей связан с появлением недостоверной информации о лечении коронавируса в разных источниках, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.



«Кто-то из экспертов рекомендует носить перчатки, кто-то — говорит, что лекарства не существует, другие рекомендуют в целях профилактики принимать антибиотики, которые, кстати, могут быть эффективны лишь при бактериальных осложнениях коронавируса», - отметил Кузнецов.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках



- По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, экономика России сейчас работает без перебоев. Он подчеркнул, что все предприятия в стране на сегодняшний день работают, поэтому потребности в поддержке бизнес-сообщества в условиях пандемии коронавирусной инфекции нет.​

- В России бесплатно обеспечат лекарствами амбулаторных пациентов с коронавирусом.

Вышло (правительство - ред.) на решение о том, чтобы обеспечивать граждан наших, людей, которые нуждаются в этой помощи, бесплатными лекарствами и таким образом представилась бы возможность этой категории граждан лечиться в амбулаторном режиме

- Затраты на борьбу с коронавирусом предусмотрят в бюджете Подмосковья на 2021 год. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в областной бюджет на 2021 год необходимо заложить 50 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом.

- Владельцы ресторанного бизнеса в Москве положительно оценили внедрение системы QR-кодов. По их мнению, это позволит избежать закрытия заведений и поможет предотвратить распространение коронавируса.

- Минздрав РФ рекомендовал внештатным экспертам координировать информирование по Covid‑19. Эта мера принята, чтобы не нагнетать панику из-за ситуации с коронавирусом.

- Курить после выздоровления от инфекции потенциально опасно, потому что коронавирусная инфекция может повредить легкие человека, сообщил врач-пульмонолог Василий Штабницкий. Врачам пока неизвестно, насколько это может быть опасным.

- У испытателей вакцины «Спутник V» может быть коронавирус, потому что в ходе исследования им могли ввести плацебо, сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

По статистике какие-то ПЦР-положительные есть и какие-то заболевания, но им могли ввести плацебо. Предварительные данные мы сможем подвести только в середине ноября Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург

- На текущий момент в Москве нет необходимости вводить новые ограничения по коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Мэр назвал текущую эпидемиологическую ситуацию в городе «неустойчивой», но вместе с этим отметил первые признаки ее улучшения.

- В Москве продолжат тщательный контроль за соблюдением масочно‑перчаточного режима.

Ситуация в городе становится стабильнее, и важно ее сохранить. Это возможно сделать только совместными усилиями. Спасибо за понимание и терпение. Берегите себя и своих близких!

- Режим удаленной работы в Москве продлили до 29 ноября. На дистанционный режим работы в городе перешли более 1,22 миллиона человек.

- Детские кружки и секции в Москве не откроются до 29 ноября. Ранее предполагалось, что они вернутся к работе с 1 ноября.

- Домашний режим для москвичей 65+ и хронических больных продлен до конца ноября. Пожилые являются самой уязвимой категорией граждан перед коронавирусом.

- Действие системы чек‑ин в Москве продлили до 29 ноября. Ежедневно в системе регистрируется порядка 40 тысяч номеров телефонов.

- Школьники 6–11 классов в Москве продолжат учиться дистанционно по 8 ноября. На дистанционное обучение учеников перевели с 19 октября.

- Жителям Москвы в городских поликлиниках назначают и бесплатно выдают лекарства для лечения коронавирусной инфекции. Бесплатно можно получить: Фавипиравир, Риамиловир, Гидроксихлорохин, Азитромицин, Ривароксабан, Дабигатран, Апиксабан, Амоксициллин, Клавулановую кислоту, Левофлоксацин, Парацетамол.

- Президент РФ Владимир Путин заявил, что говорить о второй волне коронавируса в стране еще рано.

Мы не говорим о какой-то второй волне. Но как вот мы совсем недавно еще обсуждали, до некоторых регионов еще первая волна только докатывается, по мнению специалистов.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Число нарушений масочного режима в транспорте Подмосковья снизилось на 8% за неделю. Ежедневно соблюдение масочного режима на транспортной инфраструктуре региона проверяют более 4,5 тысяч контролеров.

- Свыше 230 объектов в Москве могут закрыть из‑за нарушения антиковидных мер. С мая столичные организации были оштрафованы на 30 миллионов рублей.

- Контроль за соблюдением мер против Covid‑19 усилят в столичных вузах, сообщила глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.

- Около 10% от общего числа пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве переносят болезнь в тяжелой форме, 3% - в крайне тяжелой.

- В столице не планируется полного закрытия предприятий и бизнеса, опечатываться будут только нарушители требований и рекомендаций Роспотребнадзора.

- Роспотребнадзор: Ситуация с Covid‑19 в Москве стабилизировалась. Число проводимых тестов в столице колеблется от 85 до 92 тысяч ежедневно.

- За сутки в России зарегистрировали 16 202 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 505 больных. В Москве - 3 670.

- Всеобщий масочный режим начал действовать в России. Средства защиты необходимо носить на торговых объектах, объектах общепита, местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских и развлекательных мероприятий.​

- В столице за минувшие сутки умерло 75 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 578.