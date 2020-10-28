В среду мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничения, введенные из-за коронавируса, в том числе дистанционное обучение для старшеклассников и удаленный формат работы. Большинство запретов будут действовать почти до конца ноября. Подробнее о том, какие именно ограничения москвичи должны соблюдать в ближайший месяц, читайте в материале РИАМО.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Неустойчивая ситуация

Хотя темпы прироста новых случаев коронавируса в Москве снижаются, говорить о стабилизации ситуации пока рано. При этом в мэрии не хотят вводить более строгие ограничения для жителей.

«Ситуация с коронавирусом остается неустойчивой. Появляются первые признаки улучшения, но нельзя исключить риск роста заболеваемости. Необходимости вводить новые ограничения нет, но и смягчение действующих мер является преждевременным», – отметил Собянин в своем блоге.

Так, за последние сутки в столице выявлено 3 670 заболевших коронавирусом – это меньше, чем в последние 10 дней, когда фиксировалось по 4–5 тысяч заболевших в сутки. При этом растет число смертей – за последний день в столице скончались 75 человек (ранее фиксировалось не более 60), а также количество госпитализаций. Во вторник в России был зафиксирован абсолютный антирекорд по смертности с начала пандемии – 370 умерших за сутки.

«Сделал – и ничего страшного»: доброволец о своем опыте вакцинации от COVID‑19>>

Еще неделя дистанционки

Учащиеся 6–11 классов, которые после каникул перешли на дистанционку, будут учиться в таком формате еще как минимум неделю в ноябре.

По решению мэра с понедельника, 2 ноября, до 8 ноября школьники 6–11 классов продолжат обучение в дистанционном режиме. Карты для бесплатного проезда в городском транспорте у старшеклассников временно заблокированы.

Ученики с 1-го по 5-й класс продолжат заниматься очно и ходить в школу. Ограничения для детсадовцев в Москве также не вводятся.

А вот городские кружки и секции ребята не смогут посещать еще месяц. Учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, подведомственные правительству Москвы, будут закрыты до 29 ноября. То же самое рекомендовано и частным детским организациям.

«ЭпиВакКорона»: как будет работать новая вакцина от коронавируса>>

Удаленка и домашний режим до конца ноября

Все московские работодатели по-прежнему обязаны обеспечивать удаленный формат работы не менее 30% своих сотрудников. Такое требование продлевается до 29 ноября 2020 года.

Также до конца ноября обязаны соблюдать домашний режим пожилые люди старше 65 лет и москвичи с хроническими заболеваниями.

«Пускают везде»: как люди с повышенной температурой «обманывают» термометры>>

Чекины и масочный режим

Система чекинов в ночных заведениях Москвы, введенная с 19 октября, продлевается до 29 ноября. Вход по QR-кодам действует во всех клубах и барах, работающих в ночное время (с 00:00 до 6:00). Авторизоваться при входе обязаны как посетители, так и сотрудники, причем даже днем.

Накануне власти Москвы заявили, что не планируют полностью запрещать работу ночных развлекательных заведений и общепита, как это рекомендовал Роспотребнадзор. По мнению городских властей, система чекинов достаточно эффективна для контроля посещения заведений.

Также в столице продолжает действовать масочно-перчаточный режим. Его соблюдение продолжают строго контролировать. Проверки ношения масок регулярно проходят в транспорте, торговых центрах, на вокзалах, а нарушителей штрафуют.

28 октября Роспотребнадзор ввел по всей стране всеобщий масочный режим – теперь маски нужно носить не только в транспорте и магазинах, но и на парковках и в лифтах.

Пир во время чумы: как москвичи развлекаются по QR‑кодам в ночных клубах>>