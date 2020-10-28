РИАМО - 28 окт. Ученица Детской художественной школы Дарья Середкина из города Свирска Иркутской области заняла второе место в VIII Международном конкурсе компьютерного творчества «КоТ-2020», который организует мытищинский центр компьютерных технологий, говорится в сообщении пресс-службы администрации Мытищ.

На конкурс было представлено 50 работ. Конкурс пользуется популярностью не только в Мытищах, но и в других городах.

«Творческое состязание традиционно проводилось в онлайн-формате. Из-за эпидемиологической обстановки организаторы перенесли церемонию награждения на начало учебного года. Поздравить же с заслуженной победой Дарью лично получилось при помощи коллег из города-партнера Ангарска, который находится в 125 километрах от Свирска», — говорится в сообщении.

В торжественной обстановке, в присутствии ее педагога конкурсантке был вручен диплом за подписью главы городского округа Мытищи Виктора Азарова, а также памятные подарки из Мытищ и Ангарска.

В этом году конкурс имел сразу две темы: «Гордость моей страны» и «Случилось так: наш мир стал цифровым». Свои возможности ребята смогли показать в 3D-моделировании и анимации, компьютерной графике и в создании мультимедийных роликов. Дипломантом третьей степени стала ангарчанка Екатерина Гашова.