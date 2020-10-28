РИАМО - 28 окт. Культурные учреждения подмосковного Реутова начали активную подготовку к участию во Всероссийской акции «Ночь искусств», которая пройдет 3 ноября 2020 года в режиме онлайн, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Все наши семь учреждений культуры начали активную подготовку к участию во Всероссийской акции «Ночь искусств». Для недопущения массового скопления людей в этом году акция пройдет в режиме онлайн 3 ноября», - сказала начальник отдела культуры и молодежной политики администрации Реутова Анастасия Николаенко.

Она добавила, что воспитанники Детских музыкальных школ №1 и №2, Детской художественной школы, Школы искусств – детского музыкального театра, Молодежного культурно-досугового центра, а также сотрудники Музейно-выставочного центра и Централизованной библиотечной системы готовят уже порядка 20 онлайн-мероприятий, программ, мастер-классов, выставок и многого другого.

Николаенко отметила, что события «Ночи искусств» будут транслироваться на сайте Культура.РФ, а также в городской группе социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/reutovevent.