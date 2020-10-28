РИАМО - 28 окт. Мультимедийный онлайн-тест в рамках «Культурного марафона» пройдет со 2 ноября по 1 декабря, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

Культурно-просветительская акция «Культурный марафон» проводится второй раз при сотрудничестве Минкультуры и Минпросвещения России с компанией «Яндекс».

«Культурный марафон» — это не просто тест с вопросами и ответами. Это небольшие истории и загадки о культурных обычаях народов, которые живут в нашей стране», - отмечается в материале.

Принять участие в марафоне смогут ученики школ, их родители и педагоги на сайте.

Участникам предстоит пройти необычный образовательный тест. Победителям вручат 1 тысячу «Яндекс.Станций Мини» с Алисой.

Первая акция «Культурный марафон» объединила в 2019 году более 1 миллиона человек из 56 регионов страны.