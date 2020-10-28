РИАМО - 28 окт. Следствие ходатайствует об аресте мужчины, обвиняемого в покушении на убийство матери на юго-востоке Москвы, он нанес ей множественные ножевые удары в лицо, голову и шею, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По версии следствия, 27 октября мужчина, находясь в квартире на улице Перерва, на почве личных неприязненных отношений причинил своей матери множественные повреждения ножом в голову, лицо, шею, грудь и туловище.

«После чего с места преступления скрылся, а женщина доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая медицинская помощь», - сказала Иванова.

Сын потерпевшей задержан. Он признал свою вину. Ему предъявлено обвинение.

В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.