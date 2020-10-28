РИАМО - 28 окт. В районе железнодорожной станции Яуза Ярославского направления Московской железной дороги поезд сбил мужчину, от полученных травм пострадавший скончался, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«По предварительным данным, сегодня примерно в 15:00 мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается, при переходе железнодорожных путей в неустановленном месте травмирован проходящим электропоездом сообщением Москва - Мытищи. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия», - говорится в сообщении.

По данному факту организовали доследственную проверку.

Следователи Северного следственного отдела на транспорте работают на месте трагедии. Специалисты проводят комплекс проверочных мероприятий, которые направлены на установление всех обстоятельств и причин ЧП.

По результатам данной проверки будет принято процессуальное решение.