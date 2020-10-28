РИАМО - 28 окт. Вечером в среду улично-дорожная сеть Москвы может быть загружена на восемь баллов из десяти возможных, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Тщательно планируйте время поездок и маршруты в час пик», - говорится в сообщении.

Крупных перекрытий не планируется. В то же время в связи с дорожными работами будут затруднения на Рижской эстакаде (внешняя сторона), Нижегородской эстакаде, Андреевском мосту (внешняя сторона) на ТТК, а также на Волоколамском шоссе, 68 километре МКАД, проспекте Мира, Большом Каменном мосту и так далее.

Основные затруднения движения будут на Щелковском шоссе, проспекте Мира, Ленинградском шоссе перед МКАД, Волоколамском шоссе, Рязанском проспекте, Садовом кольце, а также на ТТК от Новой Башиловки до Рижской эстакады.

Кроме того, серьезные затруднения прогнозируются на МКАД перед Волоколамским шоссе по обеим сторонам, МКАД от Липецкой улицы до Бесединского шоссе по внутренней стороне, на 91 километре МКАД с внешней стороны. Движение может быть затруднено и на шоссе Энтузиастов.