РИАМО - 28 окт. Компания «Витамстрой-М» нанесла ущерб экологии на сумму более 130 миллионов рублей, путем незаконного размещения строительных отходов в Химках, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы министерства экологии и Главного управления МВД России по Подмосковью задержали самосвал в Химках. Водитель пытался выгрузить строительные отходы и грунты. Во время опроса стало известно, что самосвал принадлежит видновской строительной компании.

«В ходе осмотра было установлено, что строительный мусор размещался на трех земельных участках в течение длительного времени с применением спецтехники. На почву сваливались грунты неизвестного происхождения, лом асфальта, кирпича и бетона», – говорится в сообщении.

За пренебрежение правилами обращения с отходами компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей. Специалисты аккредитованной лаборатории подсчитали ущерб, который был нанесен почвам незаконной свалкой. Его сумма составила 130,8 миллиона рублей. Из-за того, что «Витамстрой-М» не возместила ущерб добровольно, ей необходимо это сделать по решению арбитражного суда Подмосковья.