РИАМО - 28 окт. Работы по возведению станции «Славянский мир» Коммунарской линии подземки начались в Москве, уже завершено бетонирование колон на платформе, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С вводом Коммунарской линии разгрузятся Калужско-Рижская, Сокольническая линии метро, и в целом улучшится транспортная ситуация в районе этих веток. Строительство линии очень важно для Коммунарки, Щербинки», — сказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Станцию метро «Славянский мир» возводят с внешней стороны МКАД в районе 42-го километра. Она появится на территории поселения Мосрентген новой Москвы. Для пассажиров со станции сделают подземный переход из метро в торговый центр «Славянский мир».

Новую станцию столичной подземки украсят изображениями животных из славянской мифологии.

Длина Коммунарской линии метро будет порядка 40 километров. На ветке разместят 16 станций. С Коммунарской линии можно будет пересесть на три ветки метро и МЦК.