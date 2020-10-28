РИАМО - 28 окт. Территорию бывшего Подольского лесничества в Троицком административном округе Москвы освободили от самостроев, незаконные постройки имели общую площадь более чем в 1,4 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.

«Строения давно не использовались, находились в ветхом, полуразрушенном состоянии и могли угрожать здоровью и жизни окружающих», – сказал начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Владислав Овчинский.

Он добавил, что строения уже демонтировали, территорию расчистили и уже обсуждают варианты ее дальнейшего использования.

На территории было расположено двухэтажное нежилое здание площадью 1,36 тысячи квадратных метров. Его использовали под ремонтно-механическую мастерскую, а также еще два строения площадью 40 и 25 квадратных метров соответственно.

Объекты не были поставлены на государственный кадастровый учет, земельный участок под цели строительства не предоставлялся.