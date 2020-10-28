РИАМО - 28 окт. В подмосковной Электростали открыли крупнейший грибной комплекс ООО «Торговый дом «Богородские овощи», говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Этот грибной комплекс - одно из новых предприятий агрокластера компании «Виктория Эстейт». За один оборот здесь собирают до 35 килограммов продукции с каждого квадратного метра. С поэтапным выходом на проектную мощность грибной комплекс будет производить 5 тысяч тонн грибов в год», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Соглашение о сотрудничестве с правительством Московской области в рамках реализации данного проекта подписали еще в 2018 году на экономическом форуме в Сочи. В августе того же года в фундамент будущего предприятия была заложена памятная капсула. В конце 2019 года ООО «ТД «Богородские овощи» получило разрешение на ввод в эксплуатацию производственного комплекса предприятия.

Первый урожай собрали в марте 2020 года, когда были завершены пуско-наладочных работы и обучение персонала.

«Производство состоит из 24 камер площадью выращивания 960 квадратных метров каждая. Здесь установлено современное голландское оборудование, построена котельная, которая дает тепло и обеспечивает качественное пропаривание», - добавил Разин.

Технологические цепочки в комплексе не пересекаются. Для сохранения свежести, питательных и вкусовых качеств грибы быстро охлаждаются, упаковываются и отправляются на прилавки магазинов. Собирают их в перчатках и одним касанием. После этого их сразу отправляют в тару. Следующим, кто возьмет продукцию комплекса в руки, будет уже покупатель. Минимальное время доставки грибов с полки выращивания до прилавка магазинов — не более двух часов.

В торжественной церемонии открытия комплекса принял участие президент Республики Абхазия Аслан Бжания. Как отметил Разин, участие в торжественном открытии грибного комплекса руководства Абхазии связано с интересом экономического сотрудничества с подмосковным регионом и установлением деловых контактов с крупными инвесторами и производителями Подмосковья.

По словам Разина, новое предприятие обеспечит постоянной высокооплачиваемой работой свыше 250 человек. Преимущественно это жители Электростали и близлежащих городов.