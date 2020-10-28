РИАМО - 28 окт. Сотрудники уголовного розыска столичной подземки задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в краже, говорится в сообщении пресс-службы УВД на Московском метрополитене.

«В июле текущего года в отдел полиции столичного метрополитена от 59-летнего мужчины поступило заявление о краже. Он рассказал, что неизвестный в вестибюле станции «Водный стадион» Замоскворецкой линии Московского метрополитена похитил из его сумки денежные средства», - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции установили местонахождение и задержали подозреваемого на Матвеевской улице. Им оказался 40-летний приезжий из ближнего зарубежья. Деньгами он успел распорядиться по своему усмотрению.

«Злоумышленник воспользовался невнимательностью потерпевшего и вытащил из его сумки денежные средства, после чего скрылся с места происшествия», - добавляется в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело. Фигуранту предъявлено обвинение. Его заключили под стражу.