РИАМО - 28 окт. Уже два месяца беспилотник «МосТрансПроекта» помогает развозить анализы между корпусами Первой градской больницы, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

За это время беспилотник помог перевезти около 800 контейнеров с образцами биоматериалов.

«Всего автомобиль проехал по территории больницы более 300 километров. Ежедневно беспилотник делает восемь рейсов по 1 километру каждый — это 40 километров за рабочую неделю», - говорится в сообщении.

Сотрудники медучреждения остались довольны работой беспилотника. До этого помощники медсестры совершали по 10 тысяч шагов, чтобы доставить анализы между разными корпусами. Теперь у них больше времени для больных.