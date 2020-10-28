РИАМО - 28 окт. Между улицей Гримау и Новочеремушкинской улицей восстановили движение автобусов после того, как ряд маршрутов был изменен из-за перекрытия на участке улицы Дмитрия Ульянова, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Были временно изменены маршруты автобусов №С5, 67, 121, 142, 218, 218к.

«Восстановлено движение автобусов между улицей Гримау и Новочеремушкинской улицей», — говорится в сообщении.