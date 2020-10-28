РИАМО - 28 окт. Экономист Александр Дудчак уверен, что возможность оформлять кредит по водительскому удостоверению может привести к угрозе утечки персональных данных, сообщает Nation News.

В Госдуму собираются внести законопроект, который позволит россиянам брать кредиты, забирать лотерейные выигрыши и обменивать валюту с помощью водительского удостоверения.

«С одной стороны, это упрощает жизнь, а с другой получается, что расширяется круг людей, которым доступны персональные данные. Сказки о надежной защите персональных данных мы слышим уже давно. Это все разговоры в пользу бедных», - сказал Дудчак.

Эксперт считает, что люди редко берут займ спонтанно, поэтому они вполне могут подготовить для этого паспорт.

«Пока не существует 100% защиты от утечки. Поэтому упрощать получение доступа к личным данным — не оправдано», — сказал Дудчак.

В Центробанке идею об оформлении заемов по правам поддержали. Банки же высказали мнение, что водительское удостоверение проще подделать, а проверить его подлинность труднее, поэтому заменить паспорт оно не сможет.​​