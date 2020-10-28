РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 окт. Два новых сквера у главного Князь-Владимирского храма Росгвардии и Горенского бульвара появятся в Балашихе до конца текущего года, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«У храма Росгвардии в микрорайоне Дзержинского разбили тропиночную сеть, установили малые архитектурные формы, детскую и спортивную площадки. Их дополнят столы для тенниса и шахмат. Сквер также украсят стела и панно, посвященные истории Росгвардии», - говорится в сообщении.

В микрорайоне Новое Измайлово станет уютнее обновленный Горенский бульвар. Здесь проведут дополнительное озеленение. Деревья и кустарники отгородят пешеходную зону от проезжей части. Функциональнее бульвар сделают деревянные перголы со скамейками.

Сквер у храма Росгвардии благоустраивают в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды». Пешеходная зона Горенского бульвара стала победителем регионального конкурса проектов инициативного бюджетирования по итогам голосования на портале «Добродел».