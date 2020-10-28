РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 28 окт. Глава подмосковного Дзержинского Людмила Иванова ответит на вопросы жителей в прямом эфире телеканала «Угреша» 29 октября.

«В четверг, 29 октября, в 20:25 встречаемся в программе «Открытый разговор» на ТВ «Угреша». Поговорим о борьбе с коронавирусом, обстановке в городе, о работе армии волонтеров, о том, когда в каждом доме появится чистая московская вода. Отвечу на ваши вопросы», - написала Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Задать вопросы можно по СМС и в WhatsApp по телефону: 8(905)737-09-00, а также во время прямого эфира.