РИАМО – 28 окт. Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, заказал в свою камеру гуся с яблоками, чтобы угостить сокамерников, сообщает kp.ru.

«На днях нам поступил нестандартный заказ. <...> Отмечалось, что этот заказ сделал персонально Михаил Ефремов. Не для понтов, а чтобы угостить новых друзей по изоляции», - рассказали в компании, которая занимается питанием в тюрьмах.

В компании также отметили, что раньше таких заказов никто из арестантов не делал.

«Нам этот гусь обошелся в 3 тысячи рублей. А Ефремову был в итоге выставлен счет, учитывая наценки ФСИН, в 6 тысяч рублей. Но его цена вообще не смутила», - добавили в компании.

В начале июня джип под управлением Михаила Ефремова влетел в фургон Lada на Садовом кольце в Москве. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. Впоследствии в организме Ефремова обнаружили следы алкоголя и наркотиков.

В сентябре Пресненский районный суд Москвы приговорил актера к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Позднее срок заключения сократили до 7,5 лет.

Суд также лишил Ефремова водительских прав на три года. ​​