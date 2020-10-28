РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 окт. Четыре образовательных учреждения открыли и одно планируют открыть в декабре в этом году, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Четыре образовательных учреждения появились в Красногорске в 2020 году. Финансирование объектов велось за счет средств бюджетов всех уровней, в том числе по инвестиционному соглашению застройщика», – говорится в сообщении.

В августе в микрорайоне Путилково заработал трехэтажный детский сад «Вершина» на 150 мест и в сентябре открылась школа «Вершина» на 1,1 тысячи мест.

Кроме того, в сентябре открылось новое здание отделения МУДО «Красногорская ДМШ имени Наседкина» в Павшинской пойме. В филиале занимаются хоровым пением и сольно-эстрадным пением 130 человек.

Также в ЖК «Изумрудные холмы» располагается уникальная балетная школа «Вдохновение». В четырехэтажном здании общей площадью 3,9 тысячи квадратных метров юные дарования могут заниматься хореографией и получать начальное образование. Первых воспитанников школа приняла 1 октября.

«В декабре готовится к открытию новый детский сад на 125 мест в микрорайоне Опалиха. Площадь здания составляет более 2 тысяч квадратных метров. Строительство объекта велось в рамках нацпроекта «Демография», – заключается в материале.