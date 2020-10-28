РИАМО – 28 окт. В рамках акции «Ночь искусств» пройдет более 5,5 тысяч мероприятий, трансляции мероприятий можно будет посмотреть в обновленном разделе LIVE портала «Культура.РФ» и в соцсетях, сообщил заместитель министра культуры Российской Федерации Максим Ксензов.

Акция «Ночь искусств» пройдет 3-4 ноября. Ежегодная акция состоится уже в восьмой раз.

«В этом году мы со всеми регионами провели большую работу, чтобы «Ночь искусств» прошла. <…> В настоящее время планируется свыше 5,5 тысяч мероприятий по всей стране», - сказал Ксензов.

Он добавил, что трансляции мероприятий можно будет посмотреть в обновленном разделе LIVE портала «Культура.РФ», в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и даже в TikTok. ​