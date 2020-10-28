РИАМО - 28 окт. Возгорание произошло в квартире на пятом этаже жилого дома в столичном районе Гольяново, в результате пожара погиб один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Информация о пожаре по адресу: улица Байкальская, дом 41, корпус 1, поступила в среду в 15:17. В квартире горели личные вещи и мебель на площади 15 квадратных метров.

«Оперативно-прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было обнаружено возгорание в одной из квартир на пятом этаже пятиэтажного жилого дома», — говорится в сообщении.

Пожарные спасли из соседней квартиры двух человек, из них один ребенок.

В 15:45 возгорание локализовали. В 15:48 пожарные потушили огонь в квартире.