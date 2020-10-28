РИАМО - 28 окт. В Московской области завершено расследование в отношении шести членов банды, обвиняемых в организации и участии в банде, в совершении убийств, похищения, вымогательств, разбойных нападений и грабежей, а также в незаконном обороте оружия и хищении оружия, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Подмосковью.

По данным следствия банда работала длительное время — с января 2001 по сентябрь 2017 года. За это время было совершено девять убийств, а также разбои и грабежи. Преступные намерения участников банды, способы их реализации были различны, используемый ими арсенал оружия также разнообразен.

«Среди жертв: члены других преступных группировок, коммерсант, главный бухгалтер одного из совхозов. Так, в частности, один из потерпевших был расстрелян, находясь на стационарном лечении в Люберецкой районной больнице. Выбор его в качестве жертвы был определен в силу предположения о его причастности к покушению на убийство одного из членов банды. <...> Другого потерпевшего – обычного разнорабочего, скопившего крупную сумму денег — бандиты похитили, вымогали деньги, а затем связанного бросили на кладбище в зимнее время, где мужчина скончался», - говорится в сообщении.

Правоохранителям удалось раскрыть убийство коммерсанта, тело которого с множественными огнестрельными ранениями было обнаружено в сентябре 2016 года на территории Раменского округа. Это стало отправной точкой в поимке банды.

Препятствием для расследования была давность совершенных преступлений. Кроме того, в производство было соединено 15 уголовных дел. Также четверо обвиняемых долгое время находились в розыске.

В СК провели целый комплекс различных мероприятий, направленных на поимку банды. Собранные по делу неопровержимые доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения. В результате уголовное дело, объем которого составил 39 томов, с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.