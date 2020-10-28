РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 окт. Свыше 100 семей воспользовались услугой партнерских родов в роддоме первой городской больницы подмосковного Красногорска, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Московской области.

«В июле в акушерском отделении Красногорской больницы №1 возобновились партнерские роды. С тех пор уже более 100 семей воспользовались этой услугой по ОМС. В качестве партнера выступали как мужья, так и мамы, и доулы», - говорится в сообщении.

Поддержка близкого в стенах роддома возможна благодаря индивидуальным родильным залам. В акушерском отделении их шесть. Для удобства рожениц в каждом есть маты, фитбол, а также установлены ванны, в которых можно переживать схватки.

Партнер может находится в родзале на протяжении всего периода или, в самую активную фазу родов, ожидать появления малыша на свет за его пределами. При желании партнера могут пригласить на перерезание пуповины или уже после того, как ребенка положат маме на грудь.

«Даже если роды завершились экстренным кесаревым сечением, партнер может быть рядом. Он будет ожидать в предоперационной, а после рождения ребенка он первым увидит его», - сказал заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Красногорской больницы №1 Рустем Ибрагимов.

Он пояснил, что в условиях операционной малыш рождается в стерильную среду, а для формирования его иммунной системы организму важно заселиться дружественными бактериями через контакт кожа к коже. Обычно это первое прикладывание к груди матери. Однако после операции тактильный и эмоциональный контакт с мамой не может быть очень длительным, поэтому партнеры могут быть в этом хорошими помощниками.

«После рождения ребенка партнеры могут находиться в родзале в течение двух часов», - заключается в материале.