РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 окт. Творческие коллективы КПЦ «Дубровицы» Подольска победили на фестивале «Планета искусств» в Ялте, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Творческие коллективы из Дубровиц стали победителями на международном конкурсе-фестивале «Планета искусств». Творческие коллективы культурно-просветительского центра «Дубровицы» — театр мод «Корабль времени» и ИЗОстудия «Штрих» достойно представили городской округ Подольск на международном конкурсе-фестивале детского, юношеского и взрослого творчества, который проходил с 23 по 26 октября в городе Ялта», - говорится в сообщении.

Диплом лауреата I степени получил театр мод в номинации «Театр мод». Также лауреатами I степени стали: Вероника Бородко (13 лет), Руслан Насибов (10 лет), Валентина Муругина (6 лет), Алина Тырина (13 лет) в номинации «Изобразительное искусство, графика (пейзаж)».