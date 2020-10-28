РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 окт. В Балашихе против гриппа привили более 130 тысяч человек, прививку можно сделать в медорганизациях и мобильных пунктах, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«В Балашихе продолжается вакцинация от гриппа: на сегодняшний день привито более 130 тысяч человек: из них 86,5 тысячи – взрослые, 45,5 тысячи – дети. Общий план на кампанию составляет 300 тысяч жителей. Вакцинироваться можно бесплатно в поликлиниках Балашихи или передвижных пунктах. С расписанием можно ознакомиться на официальном сайте Балашихинской областной больницы», – говорится в сообщении.

Особой подготовки к вакцинации от гриппа не требуется. Нельзя делать прививку во время болезни. При посещении медучреждения с собой необходимо взять паспорт и медицинский полис.