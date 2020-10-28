РИАМО - 28 окт. Депутаты Московской городской думы одобрили установку памятника маршалу Совестного Союза Александру Василевскому, монумент будет установлен на пересечении Фрунзенской набережной и 1-й Фрунзенской улицы, передает корреспондент РИАМО.

«История установки памятника в Москве началась в 2006 году. Я был инициатором этого проекта. В 2020 году совместными усилиями Российского военного исторического общества и министерства обороны источник финансирования определен, проведен закрытый конкурс и предложено очень удачное место установки - сквер перед зданием министерства обороны на Фрунзенской набережной», - сказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Он добавил, что изготовление памятника будет осуществляться за счет средств, выделяемых Российским военным историческим обществом.

Василевский — один из наиболее выдающихся полководцев Великой Отечественной войны. Его оценки военно-стратегической обстановки были безошибочны. Именно он разработал беспрецедентную Маньчжурскую операцию.