РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 окт. «Библиотека Томилино» приглашает жителей на онлайн-мероприятия 29 и 30 октября, для детей подготовили игровую программу, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«29 октября в 13:00 пройдет игровая программа для детей «Ваше здоровье в ваших руках». 30 октября в 16:30 «Творчество без границ» - мастер-класс по изготовлению сказочного персонажа», - говорится в сообщении.

Присоединиться к мероприятиям можно в социальной сети Instagram: https://www.instagram.com/biblioteka_tomilino/.