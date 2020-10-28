РИАМО - 28 окт. Столичные власти пока не вводят никаких послаблений в части контроля соблюдения масочно-перчаточного режима в условиях пандемии коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Ситуация в городе становится стабильнее, и важно ее сохранить. Это возможно сделать только совместными усилиями. Спасибо за понимание и терпение. Берегите себя и своих близких!» - написал Собянин на своем персональной сайте.

В условиях угрозы распространения коронавируса граждане в Москве обязаны находиться в масках и перчатках в общественных местах, за нарушение этого правила предусмотрен штраф.

Со среды всеобщий масочный режим начал действовать по всей России.

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Текстовая трансляция

28 ОКТЯБРЯ

- Режим удаленной работы в Москве продлили до 29 ноября. На дистанционный режим работы в городе перешли более 1,22 миллиона человек.

- Детские кружки и секции в Москве не откроются до 29 ноября. Ранее предполагалось, что они вернутся к работе с 1 ноября.

- Домашний режим для москвичей 65+ и хронических больных продлен до конца ноября. Пожилые являются самой уязвимой категорией граждан перед коронавирусом.

- Действие системы чек‑ин в Москве продлили до 29 ноября. Ежедневно в системе регистрируется порядка 40 тысяч номеров телефонов.

- Школьники 6–11 классов в Москве продолжат учиться дистанционно по 8 ноября. На дистанционное обучение учеников перевели с 19 октября.

- Жителям Москвы в городских поликлиниках назначают и бесплатно выдают лекарства для лечения коронавирусной инфекции. Бесплатно можно получить: Фавипиравир, Риамиловир, Гидроксихлорохин, Азитромицин, Ривароксабан, Дабигатран, Апиксабан, Амоксициллин, Клавулановую кислоту, Левофлоксацин, Парацетамол.

- Президент РФ Владимир Путин заявил, что говорить о второй волне коронавируса в стране еще рано.

Мы не говорим о какой-то второй волне. Но как вот мы совсем недавно еще обсуждали, до некоторых регионов еще первая волна только докатывается, по мнению специалистов.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Число нарушений масочного режима в транспорте Подмосковья снизилось на 8% за неделю. Ежедневно соблюдение масочного режима на транспортной инфраструктуре региона проверяют более 4,5 тысяч контролеров.

- Свыше 230 объектов в Москве могут закрыть из‑за нарушения антиковидных мер. С мая столичные организации были оштрафованы на 30 миллионов рублей.

- Контроль за соблюдением мер против Covid‑19 усилят в столичных вузах, сообщила глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.

- Около 10% от общего числа пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве переносят болезнь в тяжелой форме, 3% - в крайне тяжелой.

- В столице не планируется полного закрытия предприятий и бизнеса, опечатываться будут только нарушители требований и рекомендаций Роспотребнадзора.

- Роспотребнадзор: Ситуация с Covid‑19 в Москве стабилизировалась. Число проводимых тестов в столице колеблется от 85 до 92 тысяч ежедневно.

- За сутки в России зарегистрировали 16 202 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 505 больных. В Москве - 3 670.

- Всеобщий масочный режим начал действовать в России. Средства защиты необходимо носить на торговых объектах, объектах общепита, местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских и развлекательных мероприятий.​

- В столице за минувшие сутки умерло 75 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 578.