РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 окт. Сроки ликвидации снежных навалов и наледи с обочин дорог в зимний период обсудили в городском округе Красногорск, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Рабочая встреча с участием заместителя главы администрации по транспорту, связи, дорожной деятельности и благоустройству Всеволода Волосевича, госавтоинспекторов и представителей подрядных организаций прошла в отделе ГИБДД УМВД России по Красногорску.

«На собрании обсудили сроки ликвидации снежных навалов, а также основную проблему сезона - нагромождение сугробов у обочин и наледь», - говорится в сообщении.

Участники встречи отметили, что залог эффективной работы – это скоординированные действия автоинспекции, владельцев дорог и подрядчиков.

«Вы должны максимально ответственно подойти к своим обязанностям. Будем очень жестко спрашивать, если допустите гололед на дорогах», - подчеркнул Волосевич.