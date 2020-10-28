РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 окт. В Домодедове началась модернизация котельной на улице Кирова, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Теплосеть» начала модернизацию котельной на улице Кирова», - говорится в сообщении.

На котельной появится дополнительный котел, который позволит увеличить мощность на 30%. Для его установки «Теплосеть» ведет дополнительные работы по замене насосных групп и автоматических систем управления.