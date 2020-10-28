РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 окт. С начала текущего года в городском округе Красногорск во дворах и на дорогах ликвидировали свыше 13 тысяч ям, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

В Красногорске завершился ямочный ремонт во дворах. Ликвидация дефектов проводилась в рамках программы софинансирования с министерством благоустройства Московской области - 62% средств было выделено из регионального бюджета и 38% - из муниципального.

«Мы смогли выделить 26 миллионов рублей. Программа софинансирования позволила отремонтировать 30 тысяч квадратных метров асфальто-бетонного покрытия дворовых территорий - это почти 8 тысяч ям в 202 дворах», - сказал замглавы администрации по транспорту, связи, дорожной деятельности и благоустройству администрации горокруга Красногорск Всеволод Волосевич.

Он добавил, что еще почти 5,7 тысячи ям общей площадью около 8 тысяч квадратных метров устранили на дорогах общего пользования.

Основной объем работ в этом году завершен, однако текущий ямочный ремонт по всему городскому округу продолжается по обращениям жителей на портал «Добродел».