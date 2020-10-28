РИАМО - 28 окт. Депутаты Московской городской думы на пленарном заседании не поддержали проект постановления, дающий жителям многоквартирных домов право запрещать продажу алкоголя на прилегающих территориях, передает корреспондент РИАМО.
Ранее члены комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике рекомендовали столичному парламенту отклонить данный проект постановления.
Законопроект был отклонен, так как в нем присутствуют противоречия и нет критериев, в каком случае общее собрание жильцов дома может принять то или иное решение.
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