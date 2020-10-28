РИАМО - 28 окт. Депутаты Московской городской думы на пленарном заседании не поддержали проект постановления, дающий жителям многоквартирных домов право запрещать продажу алкоголя на прилегающих территориях, передает корреспондент РИАМО.

Ранее члены комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике рекомендовали столичному парламенту отклонить данный проект постановления.

«Проектом документа предлагается предоставить жителям право принятия самостоятельного решения о полном запрете о розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенного в их многоквартирных домах», - сказал член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Александр Соловьев.

Законопроект был отклонен, так как в нем присутствуют противоречия и нет критериев, в каком случае общее собрание жильцов дома может принять то или иное решение.