РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 окт. В Балашихе в квартире дома в микрорайоне Авиаторов сотрудники «Мособлпожспаса» помогли спасти палец 13-летнего мальчика, сняв с него застрявшее керамическое кольцо, говорится в сообщении отдела организации работы со СМИ ГКУ МО «Мособлпожспас».

За помощью в службу спасения 112 обратилась мама 13-летнего мальчика, который во время игры надел на палец керамическое кольцо. Самостоятельно снять его у них не получилось. На помощь приехали спасатели 201-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас».

«Мы приехали к пострадавшему ребенку вовремя. Из-за того, что палец сильно отек, мы не могли применить стандартный способ с капроновой нитью, а так как кольцо было керамическим, нельзя было использовать ни кусачки, ни ножовку по металлу. К счастью, в нашем арсенале имелся многофункциональный инструмент с гравировочными насадками по камню и стеклу, применив который нам и удалось освободить палец», — сказал старший смены спасателей 201-й ПСЧ ГКУ МО «Мособлпожспас» Владимир Голышев.

Он добавил, что спасатели очень аккуратно, чтобы не повредить отекший палец, просунули под кольцо подложку из пластика и при помощи специальной насадки разрезали кольцо, не причинив вреда здоровью пострадавшего.

«Если вы не можете снять кольцо с пальца, не ждите, а сразу обращайтесь к спасателям. Долгое пережатие фаланги пальца может вызвать отек, загноение и ампутацию пальца в будущем», — заключил Голышев.