РИАМО - 28 окт. Неизвестные в центре столицы распылили в лицо мужчине газовый баллончик и украли из его автомобиля 3,5 миллиона рублей, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
Инцидент произошел на улице Станиславского возле отделения одного из банков.
«Мужчина попытался догнать неизвестных и произвел в их сторону выстрел из травматического пистолета», — сказал собеседник агентства.
Как выяснили полицейские, пистолет был зарегистрирован на мужчину. По факту происшествия возбудили уголовное дело.
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