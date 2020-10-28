РИАМО - 28 окт. Неизвестные в центре столицы распылили в лицо мужчине газовый баллончик и украли из его автомобиля 3,5 миллиона рублей, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел на улице Станиславского возле отделения одного из банков.

«Мужчина попытался догнать неизвестных и произвел в их сторону выстрел из травматического пистолета», — сказал собеседник агентства.

Как выяснили полицейские, пистолет был зарегистрирован на мужчину. По факту происшествия возбудили уголовное дело.