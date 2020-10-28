РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ)- 28 окт. Юный баянист из Котельников Евгений Шушаков победил в онлайн-конкурсе «Песни Победы», сообщается в официальной группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«Ученик 7-го класса детской музыкальной школы имени В.К. Андреева Евгений Шушаков, который занимается у преподавателя Веры Говердовской, стал победителем в онлайн-конкурсе «Песни победы». Поздравляем», - говорится в сообщении.

Конкурс проходил в Финансовом университете при правительстве Российской Федерации. Шушаков исполнил песню Михаила Ножкина «Мы так давно не отдыхали», аккомпанируя себе на баяне.